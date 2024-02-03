مدير المرصد السوري: أهمية الضربات تكمن في الأهداف التي دمرتها وهي بنى تحتية ومستودعات ومقرات لتلك الميليشيات وشكلت هذه الضربات إرباك للإيرانيين..

أمريكا تعلم ماذا تستهدف ولكن هل تنهي وجود إيران؟؟!! لن تتمكن من إنهاء وجودها وعدد الميليشيات الإيرانية في دير الزور 20 ألف مقاتل..

امتدت الضربات الأمريكية على مسافة 130 كيلومتر من البوكمال لدير الزور طالت مقرات لفيلق القدس ومجموعات موالية لإيران 18 قتيل على الأقل 13 في محيط الميادين و5 في مدينة دير الزور..

بدأت الغارات في محيط الميادين ثم البوكمال وانتهت في دير الزور دون أي رد إيراني وكان هناك إعادة تموضع وانتشار من قبل تلك الميليشيات قبل ساعتين من الاستهداف..

الظروف الاقتصادية دفعت الكثير من السوريين للعمل ضمن تلك الميليشيات.