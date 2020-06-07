“مدير المرصد السوري”: إرسال تعزيزات عسكرية من قبل الميليشيات الموالية لإيران يدل على شيء واحد فقط بأن إيران لم تتخذ حتى اللحظة قراراً بالانسحاب من الأراضي السورية، على العكس تماما هي تعزز قواتها في المنطقة المعروفة بـ”طريق طهران – بيروت”

نحو 700 من الأفغان الموالين لإيران قتلوا في مختلف المناطق السورية، من بينهم القائد الثاني للواء فاطميون قتل في بادية حمص قبل نحو عامين، الأفغان الموالين لإيران والمتواجدين في الأراضي السوري يقدر عددهم بنحو 2000 مقاتل وشاركوا في معارك ضد الفصائل وداعش، وهم دخلوا الأراضي السورية منذ عام 2011 وشاركوا بقمع الثورة السورية، لديهم خبرة عسكرية وإيران تعتمد عليهم بشكل كبير جدا لأن كان لديهم تدريب على يد “الحرس الثوري الإيراني” في إيران قبل المجيء بهم إلى سوريا، قاموا بالتنكيل بأبناء الشعب السوري منذ عام 2013 إلى جانب الإيرانيين