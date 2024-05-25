مدير المرصد السوري: إسرائيل استهدفت سيارتين لحزب الله في ريف القصير بحمص أسفرت عن مقتل عنصرين.. وقبل أيام كان هناك استهداف لحزب الله اللبناني في المنطقة ذاتها أيضا.. قتل خلالها 5 عناصر لبنانيين و3 سوريين من العاملين مع الحزب.

في دمشق وتحديدا بالمزة جرى استهداف سيارة تعود لضابط بقوات النظام.. الحدود السورية -اللبنانية باستثناء المعابر الرسمية هي تحت سيطرة حزب الله والمجموعات الموالية له والحزب لايستطيع التخلي عن تواجده داخل سورية لأن لديه مستودعات للسلاح بعضها دمرته إسرائيل.