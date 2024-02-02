مدير المرصد السوري: إسرائيل تعلم أنه لا يوجد رد إيراني من داخل سورية منذ 40 يوم على اغتيال رضي الموسوي “أرفع شخصية إيرانية قتلت في سورية”، وجاء هذا الاغتيال اليوم، قريب من منطقة اغتيال الموسوي في رسالة إسرائيلية واضحة أن إسرائيل سوف تستمر بالاغتيالات لـ”الحرس الثوري” وكل التهديدات الإيرانية باءت بالفشل، طالما أن الاستهدافات الإسرائيلية أصبحت في مزارع ومنازل فهذا يدل أن “الحرس الثوري” الإيراني لم يعد في مأمن أقله في دمشق وجنوبها من الغارات الإسرائيلية، الاغتيال الثالث في 40 يوم من قبل إسرائيل داخل سورية لقيادات في “الحرس الثوري” الإيراني، حسابات كثيرة لإسرائيل بالنسبة لفتح جبهة لبنان والحلقة الأضعف هي الأراضي السورية المستباحة و”الحرس الثوري” مستمر بالبقاء رغم المخاطر التي تهدده.