مدير المرصد السوري: إسرائيل تلاحق إيران وميليشياتها و”حزب الله” اللبناني، وهناك معلومات وصلت لإسرائيل عبر عملائها واستهدفت المبنى حتى ولو قتلت المدنيين في لا تهتم لأمرهم، حصيلة القتلى 10 بينهم 6 شهداء مدنيين، و2 غير سوريين في استهداف مبنى مؤلف من قبو فيه طلاب وطابقين الأول لأصحاب المبنى والثاني مستأجر من جماعات غير سوريين في شارع الحمرا، كان هناك استهداف غرب حمص، بمحيط مصفاة حمص ومنطقة في المزرعة وهي الحاضنة الشعبية لـ”حزب الله” وموقع آخر في جنوب حمص عند دوار تدمر لا يعلم إن كان مستودع ذخيرة أو شحنة أسلحة.