مدير المرصد السوري: إسرائيل تواصل ضرباتها المتصاعدة ضمن الأراضي السورية، لكن المضحك هو ما يقوم به حزب الله اللبناني والإيرانيين، هم لا يقومون بالرد في الجولان المحتل ولا بجنوب لبنان، بل يقومون بالرد على أبناء الشعب السوري، لا نريد الحديث بالطائفية والعرقية ولكن ما جرى في مدينة سراقب خير دليل، جرى رفع صور لحسن نصر الله وقيادات من حزب الله والإيرانيين في استفزاز طائفي جديد على اعتبار أن سراقب مدينة سكانها من السنة

الغارات الإسرائيلية تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الفائت 2019، كان هناك 39 ضربة إسرائيلية استهدفت عموم الأراضي السورية، تسببت بسقوط خسائر بشرية ومادية فادحة، عدد القتلى بلغ 198 من الإيرانيين وحزب الله والموالين لهما، و27 قتيلاً من قوات النظام، وكان هناك أيضاً 11 شهيداً مدنياً