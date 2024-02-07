مدير المرصد السوري: إسرائيل علمت بوجود إيرانيين قد يكونوا مستشارين في “الحرس الثوري” الإيراني أو من المجموعات المرتبطة بإيران في مبنى مدني عبر عملائها،

6 مدنيين بينهم صاحبة المنزل استشهدوا في الاستهداف الإسرائيلي و2 من جنسية غير سورية قد يكونا من المستشارين أو من المجموعات المرتبطة بإيران ممن استأجروا المبنى، الإنفجار الضخم جنوب حمص كان انفجارا لمستودع أسلحة، هدف في منطقة المزرعة قرب مصفاة حمص وهدف آخر في شارع الحمرا.