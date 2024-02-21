مدير المرصد السوري: إسرائيل نفذت 17 عملية اغتيال واستهداف مباشر خلال 100 يوم قتلت خلالها 96 عنصر عسكري من جنسيات سورية وغير سورية.. خلال الاغتيالات الـ 17 قتل 20 عنصر وقيادي من حزب الله و11 من قيادات الحرس الثوري الإيراني ولم نشاهد رد إيراني أو قتل جندي إسرائيلي واحد في الجولان السوري المحتل.

استهداف الشقة بكفرسوسة اليوم يعكس مدى الخرق الأمني في صفوف الميليشيات الموالية لإيران والحرس الثوري الإيراني.. منذ الحرب الإسرائيلية على غزة نفذت إسرائيل 60 هجوم على سوريا.. في ظل الأوضاع الاقتصادية في سوريا وانخفاض رواتب العسكريين والضباط الذي لا يتجاوز الـ 25 دولار أمريكي من السهل أن تجند إسرائيل عملاء وهناك الكثير من ضعاف النفوس.. وبالمقابل هناك دائرة ضيقة لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني إسرائيل تمكنت من اختراقها أيضا واستهداف قيادات في مباني سكنية بعد رصدها ومتابعتها بشكل دقيق.. القوة الاستخباراتية لن تستطع حماية الميليشيات الإيرانية من الاستهدافات الإسرائيلية لأنها لا تملك حاضنة شعبية.. حزب الله نقل بعض من مقاتليه إلى لبنان والمنطقة الحدودية لأنه يخشى من اجتياح إسرائيلي لجنوب لبنان.. والميليشيات الإيرانية انسحبت من دير الزور وأوكلت القيادة لحزب الله ولواء فاطميون الأفغاني خشية الضربات الأمريكية.