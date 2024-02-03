مدير المرصد السوري: إيران أعادت التموضع قبل الغارات ومن انسحب هم ضباط من الحرس الثوري، انسحبوا من دير الزور إلى دمشق وحلب.

“حزب الله” اللبناني ولواء فاطميون وغيرهم لا يزالوا في تلك المناطق، إيران لديها 20 ألف مقاتل في دير الزور وحدها، أمريكا دمرت مواقع للإيرانيين وإيران تستطيع إعادة بنائها.

27 موقعاً استهدف من قبل الطائرات الأمريكية التي استمرت بالقصف نحو 3 ساعات، 18 قتيل من حراس تلك المنشآت، الغارات استهدفت أيضاً محيط دير الزور والذي يتواجد فيه قوات نظام وإيرانيين، حالياً هناك هدوء وعدم تواجد للميليشيات الإيرانية في المدن أو المواقع التي تعرضت للقصف، عين علي مزار ديني وبجواره قاعدة عسكرية.