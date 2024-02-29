مدير المرصد السوري: إيران تضحي بالسوريين أكثر من الإيرانيين وضباط “الحرس الثوري” الإيراني دليل ذلك عندما شاهدنا استهداف مركز التدريب وأدى لمقتل وجرح 8 من الجنسية السورية..

الاستهداف الـ 17 منذ بداية العام الذي استهدف الميليشيات حيث طال مركز تدريب قرب السيدة زينب أدى لمقتل 2 وجرح 6 جميعهم من الجنسية السورية من حراس المركز..

كان على بعد 1 كيلو متر من هذا الاستهداف استهداف آخر لمقر لـ”حزب الله” اللبناني ضمن مزرعة..

11 استهداف جوي إسرائيلي للأراضي السورية 2 بحمص و9 في دمشق وريفها قتلت 37 من العسكريين العاملين مع إيران، إسرائيل أربكت الإيرانيين والمجموعات العاملة مع إيران.