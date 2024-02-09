مدير المرصد السوري: إيران لديها مشروع كامل من البوكمال وصولاً للحدود الإدارية مع الرقة حتى الحدود الإدارية في ريف حلب الشرقي.

استهدفت مسيرة يرجح أنها أمريكية موقع فارغ لـ”الحرس الثوري” الإيراني في أطراف بلدة السكرية في البوكمال، قبيله كان استهداف بـ 3 صواريخ لحقل كونيكو.

خلال 48 ساعة الفائتة كان هناك 3 استهدافات للقواعد الأمريكية من قبل المجموعات الموالية لإيران 2 لحقل العمر وواحد لكونيكو.

إيران وميليشياتها مرفوضة بشكل تام في دير الزور إلا من قبل مرتزقتها والأوضاع الاقتصادية هي من دفعت الكثير من السوريين للعمل معها.