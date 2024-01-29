مدير المرصد السوري: إيران و”حزب الله” اللبناني و”الحشد الشعبي” العراقي يعملون بحرية تامة في سورية ويمنع منعا باتا توقيف أي عنصر منهم على حواجز قوات النظام.. وهناك تخبط لدى النظام ولايعلم ما يحدث لأنه لا يملك السيادة على كثير من المناطق.. 7 قتلى بينهم 3 من الجنسية السورية من العاملين مع الإيرانيين أحدهم مرافق لضابط في “الحرس الثوري” الإيراني والـ 4 الآخرين هم من أصدقاء النظام.. وهناك تخبط لدى إعلام النظام لأنه لا يعلم المنطقة وهي عبارة عن مزارع خاضعة لسيطرة “حزب الله” اللبناني.. الضربة دمرت إحدى المزارع و للمفارقة المزرعة خاصة بالأبقار وهذا دليل على أن “حزب الله” يعمل على تمويه وإخفاء أماكن تواجده وتواجد الإيرانيين و”الحشد الشعبي” العراقي.