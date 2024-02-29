مدير المرصد السوري: إيران وميليشياتها لديهما مئات المواقع داخل سورية وعشرات الضربات الإسرائيلية لن تفضي لانسحابهم من سورية أقله في المدى المنظور لأن إيران لديها مشروع كبير يمتد عبر سوريا إلى لبنان والعراق وليس دفاعا عن النظام كما كانت تقول سابقا..

في القصير قتيل باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة يرجح أنها لحزب الله لا يعلم هويته حتى الآن، استهداف مماثل قبل أيام عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة مدنية وقتلت 2 من الحزب داخل سورية.. وقبل قليل 3 انفجارات دوت غرب وجنوب غرب دمشق يرجح انها ضربات إسرائيلية..

إسرائيل باتت تبادر في استهدافها لـ”حزب الله” والإيرانيين والعاملين معهما داخل سوريا ولم يعد يتعلق الأمر بردود أفعال فقط.. تصعيد واضح في أقل من شهرين 20 استهداف للأراضي السورية، وجميع الاستهدافات الأخيرة كانت لمواقع وشخصيات ضمن الحزب والإيرانيين.

ليل أمس استهدفت إسرائيل موقعين لـ”حزب الله” أحدهما مركز تدريب قتل 2 من الجنسية السورية بالإضافة لخزان وقود في منتزه قاسم سليماني واستهداف آخر لمركز للحزب.