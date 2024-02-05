مدير المرصد السوري: استمرار المسيرات الإيرانية بقصف القواعد الأمريكية داخل سورية “انتقاما لغزة” هل سيحقق النصر لغزة؟ لا نعتقد ذلك ولكن سيربك المنطقة وسيجعل من الأراضي السورية ساحة صراع إيراني أمريكي – وإسرائيلي إيراني،

من قتل الجنود الأمريكيين في الأردن هو من دفع أمريكا للمعركة ومن قتل قوات الكوماندوس في هذا القصف يريد أن يجر “قسد” لمعركة غرب الفرات، الطائرات المسيرة تعمدت قتل السوريين لا قتل الأمريكيين في محاولة لجر “قسد” للاشتباك مع الإيرانيين في معركة غرب الفرات ضد الميليشيات الإيرانية، الميليشيات الإيرانية من البوكمال إلى الميادين إلى دير الزور في حالة إرباك كبير لأنها تلقت خسائر كبيرة نتيجة القصف الأمريكي الذي دمر مقراتها.