مدير المرصد السوري: استهداف المجموعات الموالية لإيران داخل الأراضي السورية، لا يوجد خيارات لدى بايدن سوى هذه الخيارات، بايدن لا يريد أن يصعد مع إيران، وإيران بشكل معلن لا تريد أن تصعيد مع بايدن، لذلك الرد سيكون على المجموعات الموالية لإيران، وهناك اعتراف من قبل المجموعات الموالية لإيران بأنها استهدفت قاعدة التنف وقاعدة الركبان “البرج “22 الذي يقع عند المثلث الحدود السورية- العراقية- الأردنية، لذلك اعتقد بأنه يجب على بايدن أن يرد على هذا الاستهداف، ولكن أين هل في داخل الأراضي السورية أم في العراق؟، الضرب في الداخل الإيراني سيسبب تصعيد العمليات مع إيران، الاستهدافات السابقة كانت معنوية، لكن منذ بداية العام الاستهدافات بدأت تحاول قتل جنود الأمريكيين، وهناك تعمد من قبل الميليشيات الإيرانية في قتل الجنود، وإن لم ترد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي على المجموعات التابعة لإيران، سيكون هناك تصعيد معلن من قبل الأخيرة، وقتل المزيد من جنود الأمريكيين، وهنا قد يدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب مفتوحة مع إيران، لو إيران أرادت لتسببت في قتل جنود أمريكيين بشكل أكبر داخل سوريا، الاستهدافات الإيرانية معنوية أمام جمهورهم في سوريا والعراق، وأيضا هناك إعادة التموضع من قبل الميليشيات الإيرانية في مناطق نفوذها