مدير المرصد السوري: استهداف لشقة سكنية عائدة للمجموعات الإيرانية في منطقة كفرسوسة ف

مدير المرصد السوري: استهداف لشقة سكنية عائدة للمجموعات الإيرانية في منطقة كفرسوسة في عملية اغتيال وهناك قتيلين على الأقل ولا نستطيع أن نعلم إلى الآن إذا ما كانوا مستشارين إيرانيين أو قيادات فلسطينية أو حزب الله اللبناني، الدفاعات الجوية السورية لم تنطلق على الإطلاق، لن نشاهد أي ردود وإيران بدأت تحتفظ بحق الرد، إيران لم يعد لها منطقة آمنة في سوريا وإسرائيل وصلت لمرحلة كبيرة في تتبع ميليشيات إيران داخل الأراضي السورية.