مدير المرصد السوري: استهداف مطار المزة العسكري يتعلق بشكل قطعي بوصول طائرة الشحن من مطار دير الزور العسكري إلى مطار المزة العسكري، أمريكا ليس لديها أي مصلحة في التصعيد مع “الحرس الثوري” الإيراني وفق المعطيات على أرض الواقع، يوجد مستشارين إيرانيين داخل سورية ولم ينسحبوا منها ومن انسحب لا يتعدى 5 مستشارين فقط والدليل على ذلك مقتل أحد المستشارين الإيرانيين في أحد المزارع التابعة لحزب الله قرب السيدة زينب، أكثر من 60 ألف مقاتل يعملون تحت إمرة إيران ولن تخرج من سورية قبل أن تحقق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، صواريخ أطلقت من غرب سورية سقط أحدها في مطار المزة العسكري، هناك اجتماع لمستشاري “الحرس الثوري” الإيراني مع قيادات تلك الميليشيات بدير الزور بعد التخبط الذي جرى في تلك الميليشيات، إذا أرادت أمريكا قتل ضباط في “الحرس الثوري” لماذا أنذرتهم قبل الاستهداف؟