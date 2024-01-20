مدير المرصد السوري: استهدف مبنى داخل منطقة أمنية في المزة، 10 ما بين قتلى ومفقودين، 5 من الإيرانيين بينهم 3 من قيادات الحرس الثوري الإيراني، و4 من المفقودين ومدني سوري، قد يكون هناك وجود لشخصيات فلسطينية، الجهاد الإسلامي نفى مقتل قياداته في هذا الاستهداف، المستهدفين في هذا المبنى ليست جميعها من قيادات إيرانية أو قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وبشكل المؤكد كان هناك قيادات من محور المقاومة داخل هذا المبنى، وقبيل الاستهداف الإسرائيلي شهدت المنطقة حركة دخول شخصيات إلى هذا المبنى، جرى استهدافه مباشرة من قبل إسرائيل، ودمر المبنى بشكل كامل، إلى أن تعلن إسرائيل أو إيران وقتها نعلم من هم الشخصيات المستهدفة ووزنها، كما أن لو لم تكن تلك الشخصيات مهمة لما جرى استهدافها، هناك 3 قيادات من الحرس الثوري الإيراني قتلوا قد يكون هناك قد يكون الأخر من فيلق القدس المسؤول في قطاع سوري وليس على مستوى إيران، وإيران أن لم ترد بات مثل النظام داخل الأراضي السوري أي أنها تتكلم دون أن تقوم بالرد، إعلام النظام أخر ما يعلم ما يدور داخل العاصمة دمشق، المطارات انتهى أمرها لأن روسيا قالت لإيران بشكل واضح يمنع استخدام المطارات لنقل السلاح، ومنذ الحرب على غزة المطارات محيده من الاستهدافات الإسرائيلية.