مدير المرصد السوري: استهدف مطار المزة العسكري بأحد الصواريخ، قد تكون الصواريخ أمريكية، ولكن لماذا تستهدف المطار في هذا التوقيت، الدفاعات الجوية التابعة للنظام أثناء محاولة تصديها للهجوم سقط أحد الصواريخ على أحد المنازل في جنوب العاصمة دمشق في منطقة السيدة زينب، والمنطقة هي معقل لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية، مطار المزة العسكري وصل إليه طائرة شحن إيرانية قادمة من مطار دير الزور العسكري، هل كان الهدف طائرة شحن عسكرية؟، في ظل نفي الإسرائيلي، ولكن من الذي استهدف العاصمة دمشق ومحيطها، ولو الولايات المتحدة الأمريكية أردت لاستهدفت الإيرانيين في ضربة شرق سوريا، قبيل إعطاء إنذار بانسحاب مستشارين إيرانيين من دير الزور منطقة انتشارهم الأكبر.