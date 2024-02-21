مدير المرصد السوري: اغتيال شخصين عبر استهداف هذه الشقة السكنية في منطقة كفرسوسة عائد للإيرانيين وكان يتردد عليه مجموعات إيرانية الشخصيات التي قتلت هي من جنسية غير سورية بشكل قطعي، المرجح أنها طائرة مسيرة والدفاعات الجوية لم ترصد طائرات حربية إسرائيلية وحتى سكان دمشق تفاجأوا بهذا الإنفجار، بالقرب من المبنى المستهدف يوجد مدرسة إيرانية، إيران لديها مباني كثيرة ولديها مدرسة في كفرسوسة، سابقاً كنا نقول أن إسرائيل لديها بنك أهداف للسلاح الإيراني في سوريا، لاحقاً بدأت بنوع آخر وهي قتل مرتبطة بإيران سواء إيرانيين أو من حزب الله اللبناني، نحن في إطار استمرار اغتيال مستشارين إيرانيين .