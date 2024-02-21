مدير المرصد السوري: اغتيال شخصين في هذه الشقة السكنية لا يعلم إذا ما كانوا إيرانيين أو لبنانيين أو فلسطينيين، هم من المجموعات الموالية لإيران، هذه العملية مشابهة لعملية الاغتيال في ضاحية بيروت لقيادات من حركة حماس ومختلفة عن تدمير المباني في المزة وقتل 13 شخصاً، الشقة السكنية “للأصدقاء” يعني الغير سوريين، وهي قرب المركز الثقافي الإيراني، إسرائيل تتبع كل من هو مرتبط بإيران وتقوم باغتياله ولديها معلومات استخباراتية دقيقة، لم يخرج من سوريا سوى 5 مستشارين إيرانيين، إيران دخلت الأراضي السورية لكي لا تخرج وهي تتوسع بشكل كبير داخل التراب السوري.