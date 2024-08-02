مدير المرصد السوري: الأراضي السورية ستستخدم في أي رد إيراني على إسرائيل ولكن لن يتم الإعلان أن الأراضي السورية هي التي انطلقت منها المسيّرات لاستهداف إسرائيل، ستنطلق من مناطق يوجد فيها هذه المسيّرات سواءً في ريف دمشق أو البادية السورية، وعلى الجبهة الأخرى في دير الزور هناك تتحضر الميليشيات الإيرانية للرد على القواعد العسكرية الأمريكية إذا تدخلت، النظام ليس له علاقة بالمعركة القادمة بين إيران وإسرائيل التي ستكون الأراضي السورية جزء منها، نتنياهو هو من يريد فتح معركة جبهة الجولان السوري المحتل من أجل اجتياح تلك المنطقة، وسوف يكون الاجتياح لريف درعا الغربي والقنيطرة والوصول إلى أطراف السيدة زينب.