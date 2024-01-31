مدير المرصد السوري: الأوامر صدرت من قيادة الحرس الثوري الإيراني بتعليق العمليات العسكرية باتجاه القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية، التشديد الأمني وإعادة التموضع والانتشار موجود من قبل الميليشيات الإيرانية في البوكمال عند الحدود السورية العراقية، وإخلاء المقرات في الميادين ومزارعها وبادية حمص في تدمر ومحيطها، أي أن الميليشيات في حالة تنقل خوفاً من الضربات الأمريكية، وهذه الأوامر حجمت دور الميليشيات بشكل كبير جدا، لأن بعض هذه الميليشيات اعتقدت بأن بعد الضربة على البرج 22، بأن سيكون هناك سهولة في استهداف القواعد الأمريكية، الأوامر جاءت صارمة، هناك 106 هجمات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران على القواعد الأمريكية، لم يقتل جندي أمريكي، أي أن الهجمات كانت معنوية، ولكن ما حصل في استهداف قاعدة أمريكية داخل الأراضي الأردنية، واستهدفت قواتها بشكل مباشر، الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات استخباراتية كاملة عن تحرك هذه المجموعات التي تعرضت لاستهداف 16 مرة داخل الأراضي السورية قتل 30 منها في محافظة دير الزور وحدها، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد تستطيع الوصول إلى هذه المجموعات وقتلها داخل الأراضي السورية وخارجها، وإيران عنما كانت تستهدف القواعد لم تكن جادة في قتل الجنود، وعندما تطورت الأمور، باتت إيران في مأزق حقيقي، لذا صدرت الأوامر بإيقاف هذه المهزلة.