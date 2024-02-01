مدير المرصد السوري: الإعلان الشكلي عن انسحاب ضباط الحرس الثوري الإيراني من سورية لا علاقة له بإسرائيل بل هو لسحب فتيل الصراع مع أمريكا وإرسال رسائل طمأنه لها بأن إيران رفعت يدها عن مجموعات المقاومة الإسلامية التي تستهدف القواعد الأمريكية بالوقت الذي كانت تعطى الأوامر من الحرس الثوري لهذه الجماعة باستهداف القواعد.. قصف القاعدة الأمريكية في البرج 22 ومقتل وإصابة عدد من الجنود اعتقد أنه تهور من حزب الله العراقي.. والاستهدافات السابقة الـ 106 كانت شكلية و أسميناها بالاستهدافات المعنوية.

من غادر سوريا لا يتجاوز عددهم الـ 5 مستشارين إيرانيين.. ضباط الحرس الثوري انسحبو من عدة مناطق بسورية إلى دمشق.. “حزب الله” اللبناني ولواء فاطميون الأفغاني تسلما قيادة الميليشيات التي يبلغ عدد أفرادها 20 ألف مقاتل في دير الزور والبادية.. المجموعات العاملة مع إيران لولا الدعم والتسليح الإيراني لا قيمة لها على الإطلاق.. “الحرس الثوري” الإيراني أعطى أوامر صارمة للميليشيات في دير الزور والبادية بعدم استهداف القواعد الأمريكية تحت طائلة المسؤولية في حال عدم انصياع الميليشيات.. إسرائيل اغتالت قيادات الحرس الثوري الإيراني في المزة والسيدة زينب.. وإسرائيل تراقب تحركاتهم بمساعدة عملائها على الأرض