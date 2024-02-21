مدير المرصد السوري: الاختراق الإسرائيلي للميليشيات الإيرانية وصل إلى مرحلة متقدمة وبات يطال القيادات والدائرة الضيقة في صفوف الميليشيات داخل الأراضي السورية.. استهداف كفرسوسة اليوم هو الأكثر دقة وهو رسالة إسرائيلية واضحة للميليشيات بأن إسرائيل قادرة على استهداف تلك الميليشيات أينما كانت.. إسرائيل لديها بنك أهداف واضح يجري استهدافه عندما تتوفر المعلومات الكاملة وتتحقق من ذلك.. كما جرى اعتقال 19 شخصا بينهم ضابط وصف ضابط بتهمة إعطاء إحداثيات لإسرائيل.