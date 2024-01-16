مدير المرصد السوري: الاستهدافات التركية تستهدف البنى التحتية بشكل أساسي، وهذا وفق القانون الدولي جريمة حرب ترتكب بالصوت والصورة، هناك ما لا يقل عن 700 قرية وبلدة ومدينة باتت بدون كهرباء، إيران قالت أنها استهدفت الأراضي السورية، هناك فقط 4 إنفجارات وقعت جنوب شرق حلب وهذه المنطقة تابعة للميليشيات الإيرانية، سقط بقايا صاروخ في ريف إدلب الشمالي الغربي لم يقتل أحد، صباح اليوم صاروخ يرجح أنه من الميليشيات الموالية لإيران سقط بالقرب من قاعدة للمخابرات الغربية قرب سجن غويران الذي يأوي قيادات وعناصر من داعش في مدينة الحسكة، أعتقد أن الأمور سوف تسير نحو مزيد من التوتر داخل الأراضي السورية.