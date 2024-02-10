مدير المرصد السوري: الاستهداف الإسرائيلي بعد منتصف الليل كان على فيلا مستأجرة من قبل حزب الله اللبناني بمنطقة قرى الأسد غربي العاصمة دمشق، نتيجة الاستهداف قتل 3 من الميليشيات التابعة لإيران غير سوريين لا نعلم إذا كانوا من لبنان أو إيران أو من جنسيات أخرى، المبنى المستهدف دُمر نتيجة الاستهداف أيضاً.

في دير الزور، كان هناك استهداف من طيران مسيّر أميركي لمقر عسكري فارغ للميليشيات الإيرانية بالسكرية في البوكمال وتزامن الاستهداف مع هجوم صاروخي للميليشيات على القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز أي أن الصراع الإيراني-الأميركي مستمر.