مدير المرصد السوري: الاستهداف الإسرائيلي يحاكي ما جرى في ضاحية بيروت الجنوبية عندما اغتيل القيادي في حركة حماس “صالح العاروري”.. إيران متجذرة في سورية ومن غادر من مستشارين إيرانيين لايتعدى الـ 5 وهي لا تستطيع أن تسحب مستشاريها لأن لديها أكثر من 60 ألف مقاتل عاملين معها.. استهدفت الغارة شقة سكنية تابعة للمستشارية الإيرانية يتردد عليها ما يعرف بأصدقاء النظام من “حزب الله” اللبناني والإيرانيين والمجموعات المنضوية تحت قيادة إيران وقتل في الاستهداف 2 من غير السوريين، وفارق الحياة مواطن سوري بمحيط المبنى نتيجة سقوط الركام عليه..

وهناك تصاعد كبير في استهداف شخصيات إيرانية داخل الأراضي السورية من قبل إسرائيل.