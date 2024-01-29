مدير المرصد السوري: الاستهداف الذي كان على البرج 22 داخل الحدود الأردنية المجموعات الموالية لإيران تبنوا بشكل معلن هذا الاستهداف، تقع خارج الأراضي السورية، مناورة المسيرات بقيادة الحرس الثوري الإيراني تمكنوا من الوصول إلى البرج قتلوا وجرحوا جنود الأمريكيين، وهذه تعتبر خسارة كبيرة، منطقة التنف التي تتواجد فيها المخابرات الغربية “أمريكية وبريطانية” استهدفت من قبل تلك المجموعات بأوامر إيرانية، المسيرات انطلقت من داخل الأراضي العراقية، المسيرة التي أسقطت في التنف هي أسقطت داخل الحدود العراقية، الضربة كبيرة جداً، الاستهدافات تتم من داخل وخارج سوريا، هناك تعمد من قبل الميليشيات الإيرانية في إسقاط خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية، وهناك إعادة التموضع من قبل الميليشيات الإيرانية منذ يوم أمس، في دير الزور وتدمر أي من المناطق التي من ممكن أن تنطلق منها المسيرات.