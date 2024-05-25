مدير المرصد السوري: الاستهداف جاء من مسيّرة إسرائيلية لسيارة وشاحنة لحزب الله اللبناني بالقرب من مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الجنوبي الغربي، هذا الهجوم الثاني في تلك المنطقة والثالث خلال أسبوع يستهدف حزب الله وقيادته داخل الأراضي السورية، في استهدافين بالقصير قتل 10 بينهم 5 من عناصر حزب الله، اليوم كان هناك قتيلين بالإضافة لـ 3 من ما يعرف بحزب الله السوري، إسرائيل بدأت تستأنف عملياتها ضد حزب الله داخل الأراضي السورية، قبل أيام نجى قيادي عسكري في حزب الله مع مرافقه على طريق دمشق – بيروت لدى استهداف سيارتهم بمسيّرة إسرائيلية، قبيل الاستهداف اليوم في منطقة القصير كان هناك استهداف لعقيد في قوات النظام على ارتباط بحزب الله اللبناني جرى قتله باستهداف سيارته بحي المزة بدمشق، الاستهدافات تشير إلى رسائل إسرائيلية واضحة بأن الاستهدافات لن تكون فقط في لبنان.