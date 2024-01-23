مدير المرصد السوري: الاستهداف كان لشاحنة محملة بالسلاح دخلت الأراضي السورية عبر الأراضي العراقية، أي أن التحركات كانت متتبعة من قبل الذين استهدفوا يعتقد بأنها طائرة أمريكية، المنطقة تستهدف بشكل مستمر، في أواخر العام الماضي قتل 25 من قبل إسرائيل بينهم 4 من حزب الله اللبناني، وهناك مواقع كثيرة للميليشيات الإيرانية وحزب الله منتشرة داخل الأراضي السورية، بدءا من البوكمال وصولا إلى الميادين والمناطق الواقعة في غرب الفرات ومدينة دير الزور، وهذه المواقع تجري تخزين فيها الأسلحة منذ عام 2018، الضربات الأمريكية كثفت على مواقع منذ العدوان على غزة بشكل معلن، حيث قصفت 4 مرات منذ مطلع العام، وهناك ردود أمريكية مستمر على الاستهدافات الإيرانية داخل الأراضي السورية، المنطقة تشهد استنفارات مستمرة وإعادة التموضع من قبل الميليشيات الإيرانية في مناطق نفوذها.