مدير المرصد السوري: الاستهداف كان لمزرعة تابعة لحزب الله “اللبناني” جنوب دمشق قرب عقربا، قتل إيراني وعراقي وآخر مجهول الهوية، وأيضاً جرى استهداف مزرعة أخرى في منطقة الغزلانية بريف دمشق، التي أخليت قبل أيام، لم تسفر عن خسائر بشرية، الدفاعات الجوية لم تسقط صواريخ إسرائيلية على الإطلاق، إيران أعلنت سحب مستشاريها من سوريا، ما حصل 5 غادروا من شرق سوريا خشية من الضربات الأمريكية، ما دون ذلك مستشارين إيرانيين لم يغادروا الأراضي السورية، يوجد مستشارين إيرانيين في دمشق وحلب واللاذقية وحماة، وإيران لم تغادر الأراضي سوريا دون أن يكون حلول في الشرق الأوسط، وهناك إعادة التموضع في المنطقة، إيران تتحدث عن ردود ولا تقوم بأي رد على استهداف مستشاريها، المزارع محصنة أمنياً، ولكن هناك خروقات كبيرة للإيرانيين داخل الأراضي السورية، وتتهم النظام هو الذي يعطي إحداثيات لإسرائيل، وكانت إيران حذرت ميليشياتها باستهداف القواعد الأمريكية، ولكن مساء أمس تعرضت قاعدة أمريكية في دير الزور لهجوم بالمسيرات من داخل الأراضي العراقية، قد يكون هناك من أعطى أوامر لاستهداف القاعدة، لجر أمريكا لاستهداف ميليشيات إيران بشكل عاجل في سوريا والعراق، الأمر الذي أدى إلى إشعال أمريكا هو مقتل جنودها داخل الأراضي الأردنية، إيران أعادت نشر قواتها في سوريا، العنصر المفاجئ لم ينتهي الولايات المتحدة الأمريكية لديها بنك أهداف داخل الأراضي السورية، الحرب الإقليمية في المنطقة أذرعها إيران وأمريكا والدول الغربية على الأراضي العربية، دول تتصارع في المنطقة، ولا يملكون مصلحة في اتساع دائرة الحرب، الحرب على تقاسم النفوذ وسياسة فرض القوة.