مدير المرصد السوري: الاستهداف لأحد مقرات حزب الله “اللبناني” أو يتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني أو المجموعات العراقية، على ما يبدو هناك محاولة اغتيال لشخصيات موجودة في مبنى في محيط السيدة زينب، وهي منطقة تابعة لحزب الله اللبناني، المبنى استهدفت ودمرت من قبل طائرات مجهولة قد تكون أمريكية أو إسرائيلية، وهناك معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية، والدفاعات الجوية التابعة للنظام حاولت التصدي، الاستهداف ليس لمستودع، بالرغم من أن المنطقة محصنة هناك اختراق كبير في المنطقة لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني من قبل عملاء إسرائيلية، مثل ما حصل في منطقة المزة وقبلها اغتيال الموسوي، الاستهدافات تجري وفق معلومات استخباراتية، سوريا هي الحلقة الأضعف في هذا الصراع، والشعب السوري هم ضحايا.