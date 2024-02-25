مدير المرصد السوري: الاستهداف هو الثالث خلال أسبوع للقواعد الأمريكية، استهداف حقل العمر كان بالتزامن مع تدريبات، لم يسجل خسائر بشرية لكن الضربات عادت لتكون معنوية، نتحدث عن 120 ضربة ولم يسجل مقتل أي جندي أمريكي داخل الأراضي السورية، هناك تصعيد على هذا الحقل الذي يعتبر أكبر قاعدة أمريكية داخل الأراضي السورية، لو أرادت إيران قتل جنود أمريكيين لقتلت مثلما فعلت بالأردن ولكن على مايبدو الضربات معنوية ولا تريد قتل جنود أمريكيين داخل الأراضي السورية لأنها تعلم أن الرد سيكون قاسي على هذه المجموعات، وعندما قتلت جنود أمريكيين في الأراضي الأردنية قتل في استهدافات أمريكية 34 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات سورية و غير سورية.