مدير المرصد السوري: الانفجار الكبير كان في مطار المزة العسكري، والأصوات التي سمعت في الكسوة والسيدة زينب قد تكون نتيجة صواريخ الدفاع الجوي التابعة للنظام، والتي تمكنت من إسقاط صاروخ على الأقل، وكان هناك طائرة شحن إيرانية انطلقت من مطار دير الزور العسكري باتجاه مطار المزة لا معلومات فيما إذا كان الاستهداف يتعلق بنقل سلاح إيراني من شرق سوريا باتجاه الحدود السورية اللبنانية، أم يتعلق باستهداف شخصيات للحرس الثوري الإيراني، حتى اللحظة من المستبعد أن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية العاصمة دمشق، لأنها أعطت إنذار ليكي يخرجوا من دير الزور، إسرائيل لم تتحدث أبدا عن هجماتها السابقة داخل الأراضي السورية، ولم تتبنى أي استهداف، قيل أيام قتلت 7 مدنيين بينهم طلاب في حمص بغية قتل قيادي إيراني.