مدير المرصد السوري: التصعيد متعلق بإيران إذا أرادت قتل الإسرائيليين من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل فإن إسرائيل ستبدأ بعملية عسكرية في الحلقة الأضعف وهي الأراضي السورية، وما دون ذلك ستبقى إسرائيل تقصف مواقع الميليشيات الموالية لإيران لأنه حتى اللحظة لم نشاهد أي رد إيراني حقيقي باتجاه الإسرائيليين..

مسيرة يرجح أنها إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لـ”حزب الله” اللبناني عند الحدود السورية اللبنانية في ريف حمص الغربي في منطقة متداخلة بين ريفي حمص ودمشق وسط ورود معلومات عن قتلى داخلها..

ليل أمس استهدفت إسرائيل موقعين لـ”حزب الله” أحدهما مركز تدريب قتل 2 من الجنسية السورية بالإضافة لخزان وقود في منتزه قاسم سليماني واستهداف آخر لمركز للحزب على بعد نحو 600 متر.