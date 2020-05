العربيةمدير المرصد السوري: "الجيش الوطني" السوري الموالي لتركيا ووزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة" المعارضة لا يجرؤون علي التحدث عن الأمر

مدير المرصد السوري: "الجيش الوطني" السوري الموالي لتركيا ووزارة الدفاع في "الحكومة المؤقتة" المعارضة لا يجرؤون علي التحدث عن الأمر، قبل أشهر عندما نشر "المرصد السوري" كانو ينفون، ولكن الآن لا يجرؤون الحديث بأن هناك آلاف السوريين زُج بهم كمرتزقة للقتال في ليبيا.أردوغان يلعب بملفات كثيرة "ملف اللاجئين والمجموعات المتطرفة الإرهابية التي كان يدخلها إلى سوريا"، هل من المعقول أن المرصد السوري يعلم بعملية نقل المرتزقة والجسر الجوي وكل شيء والمخابرات الدولية والأمم المتحدة لايعلمون!!!!، هناك بعض الدول الأوربية لاتريد أن يفتح باب إدانة أردوغان بتهمة إرسال المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا.المبعوث الدولي تحدث الآن لأن هناك (180) مقاتلاً ذهبوا من مناطق سيطرة النظام السوري بشركات أمنية روسية للذهاب إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني الليبي"، عندما ذهب أكثر من 10 آلاف مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا لم يتحدث المبعوث الدولي!!نحو (9600) مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا جرى نقلهم إلى ليبيا، مئات المقاتلين وصلوا خلال الساعات الفائتة إلى مناطق سيطرة حكومة الوفاق، عدد المجندين المتواجدين ضمن معسكرات جنوب تركيا أكثر من 3300 مقاتل يستعدون للذهاب. هناك عملية زج للأطفال في ليبيا(304) قتلى من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا في ليبيا بينهم 17 طفلاً سورياً من أبناء الشعب السوري الذين اختطفهم فصيل "السلطان مراد" سواءً من المهجرين إلى عفرين أو من الأكراد أبناء عفرين الذين غرر بهم من قِبل جماعة "السلطان مراد" الفاسدة.

