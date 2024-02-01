مدير المرصد السوري: “الحرس الثوري” الإيراني سيسحب مستشاريه من سورية ليس خوفاً من الضربات الإسرائيلية ولكن لا يريد الدخول بمعركة مع أمريكا داخل سورية لأن النتائج ستكون دامية ووخيمة والأمر يتعلق بمحاولة سحب فتيل الصراع مع القوات الأمريكية، أوامر من “الحرس الثوري” الإيراني لمجموعات عاملة معه داخل سورية بأنه يمنع منعاً باتاً استهداف القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية تحت طائلة المحاسبة، و”الحرس الثوري” الإيراني غير مسؤول عن أي مجموعة تستهدف القوات الأمريكية داخل سورية، إيران لديها مايقارب 60 ألف مقاتل على الأراضي السورية و”حزب الله” اللبناني لا يستطيع إدارة كامل المعركة بمفرده على الأراضي السورية، القوة الرئيسية الإيرانية لا علاقة لها بالجيش السوري لأنها تعمل بشكل منفرد ومستقل.