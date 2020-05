مدير المرصد السوري: الحكومة التركية تستخدم الدواعش السابقين وترسلهم إلى ليبيا

مدير المرصد السوري: الحكومة التركية تستخدم الدواعش السابقين وترسلهم إلى ليبيا، فهناك أمني في "ولاية حمص" ضمن تنظيم "الدولة الإسلامية" جرى نقله مع 49 من عناصره للقتال في ليبيا إلى جانب "حكومة الوفاق"، ليس ذلك فحسب، لدينا الالآف من جنسيات مغاربية ممن كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية"، ذهبوا إلى ليبيا عبر الأراضي التركية ومن الجنسية السورية، هناك (11200) مقاتل على الأقل حولتهم حكومة أردوغان إلى مرتزقة وأرسلتهم للقتال في ليبيا لتحقيق مصالحها هناك

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, May 29, 2020