مدير المرصد السوري: الخرق الإسرائيلي كبير جداً، انفجار ضخم وقع في المزة في العاصمة دمشق، الشخصية لا يعلمها سوى إسرائيل والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، كونهم يعملون ضمن حلقة ضيقة ومع جناح داخل النظام وليس مع كل النظام، العملية هي استخباراتية، ولكن طبيعة الانفجار لا نعلم إن كان من قبل مسير أو صاروخ أو طائرات حربية، ولماذا لم تتحرك الدفاعات الجوية لتصدي للهجوم الإسرائيلي، وهل حيدت المنظومات الجوية بشكل كامل كي لا تتصدى للصواريخ الإسرائيلية، ونحن نعلم بأن الدفاعات الجوية لم تستطيع إسقاطها، ولكن نعلم بأنها تتحرك عندما يكون هناك هدف معادي تستهدف الأراضي السورية.