مدير المرصد السوري: الدول التي تأوي لاجئين سوريين تبتز دول الاتحاد الأوروبي عبر التهديد بفتح “بوابة البحر” للحصول على الأموال وهؤلاء يضيقون على السوريين في أماكن إقامتهم.. ما نشهده في سورية يؤكد أن حقوق الإنسان ليست من أولويات الكثير من دول الغربية التي كانت تتشدق باحترام حقوق الإنسان والحق بالبحث عن ملاذ آمن.. ميثاق الهجرة لدول الاتحاد الأوروبي الجديد لإيقاف الأزمات المتعلقة بالهجرة والتي تشكل وقودا لرفع شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة بين الناخبين الأوروبيين