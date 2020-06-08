مدير “المرصد السوري”: السويداء خرجت اليوم وغدا ستخرج اللاذقية وطرطوس بسبب انهيار الليرة السورية وبات راتب الموظف لا يتجاوز بضع دولارات.. الأجهزة الأمنية لن تستطيع أن تقول لهم بانهم أحفاد القاعدة وداعش وغيرها.. هؤلاء أبناء جبل العرب من أبناء طائفة الموحدون الدروز الذين يحاربون أسرائيل في الجولان المحتل. كذلك عندما يخرج أبناء الساحل من الطائفة العلوية.. هؤلاء ليسوا جميعهم من الموالين للنظام.. في حقبة الثمانينيات والتسعينيات كان هناك نحو 2500 معتقل من حزب العمل الشيوعي.. وعبد العزيز الخير ابن القرداحة اعتقله بشار الأسد لأنه قال نريد الديمقراطية في سورية. في فبراير الفائت انتقدت فريق “جيفري” في السفارة الأمريكية عندما قال: همنا الآن فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري كي نبعدها عن إيران ونحارب داعش والمساعدة في انتقال سورية إلى دولة ديمقراطية. قلناها لبشار الأسد ولم يستمع.. في أيار 2011 نقبل بديمقراطية حسني مبارك في سورية وهناك مؤامرة من نظامك ودول إقليمية لتدمير سورية.. واليوم نقول لبشار الأسد ابق في السلطة لـ6 أشهر واذهب إلى محاكمة لكن يجب أن تعمل مجلس انتقالي قبل انهيار سورية. روسيا تستطيع فك ارتباط النظام السوري بإيران.. ولا أعتقد أن الشعب السوري يقبل بهذه الأوضاع وسورية على هذه الحال

مدير "المرصد السوري": السويداء خرجت اليوم وغدا ستخرج اللاذقية وطرطوس بسبب انهيار الليرة السورية مدير "المرصد السوري": السويداء خرجت اليوم وغدا ستخرج اللاذقية وطرطوس بسبب انهيار الليرة السورية وبات راتب الموظف لا يتجاوز بضع دولارات.. الأجهزة الأمنية لن تستطيع أن تقول لهم بانهم أحفاد القاعدة وداعش وغيرها.. هؤلاء أبناء جبل العرب من أبناء طائفة الموحدون الدروز الذين يحاربون أسرائيل في الجولان المحتل. كذلك عندما يخرج أبناء الساحل من الطائفة العلوية.. هؤلاء ليسوا جميعهم من الموالين للنظام.. في حقبة الثمانينيات والتسعينيات كان هناك نحو 2500 معتقل من حزب العمل الشيوعي.. وعبد العزيز الخير ابن القرداحة اعتقله بشار الأسد لأنه قال نريد الديمقراطية في سورية. في فبراير الفائت انتقدت فريق "جيفري" في السفارة الأمريكية عندما قال: همنا الآن فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري كي نبعدها عن إيران ونحارب داعش والمساعدة في انتقال سورية إلى دولة ديمقراطية. قلناها لبشار الأسد ولم يستمع.. في أيار 2011 نقبل بديمقراطية حسني مبارك في سورية وهناك مؤامرة من نظامك ودول إقليمية لتدمير سورية.. واليوم نقول لبشار الأسد ابق في السلطة لـ6 أشهر واذهب إلى محاكمة لكن يجب أن تعمل مجلس انتقالي قبل انهيار سورية. روسيا تستطيع فك ارتباط النظام السوري بإيران.. ولا أعتقد أن الشعب السوري يقبل بهذه الأوضاع وسورية على هذه الحال Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, June 8, 2020