مدير المرصد السوري: السويداء لم ولن تكون حاضنة للنظام السوري، أهالي جبل العرب خرجوا اليوم في مظاهرة مناوئة للنظام السوري وطالبوا بخروج كل من هو غير سوري من الأراضي السورية وعلى رأسهم إيران وروسيا

مدير المرصد السوري: السويداء لم ولن تكون حاضنة للنظام السوري، أهالي جبل العرب خرجوا اليوم في مظاهرة مناوئة للنظام السوري وطالبوا بخروج كل من هو غير سوري من الأراضي السورية وعلى رأسهم إيران وروسيا

مدير المرصد السوري: السويداء لم ولن تكون حاضنة للنظام السوري، أهالي جبل العرب خرجوا اليوم في مظاهرة مناوئة للنظام السوري وطالبوا بخروج كل من هو غير سوري من الأراضي السورية وعلى رأسهم إيران وروسيا، لأن روسيا هي التي تحكم مناطق سيطرة قوات النظام، وإيران متواجدة على بعد كيلومترات قليلة من المظاهرة، أبناء جبل العرب لا علاقة لهم في داعش والنصرة ولا المخابرات التركية كي لا يخرج علينا شبيحة النظام ويفندون الروايات

الوضع السوري كارثي للغاية، اليوم سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية هو 2700 ليرة، بعد أن كان 50 ليرة عام 2011، أي أن راتب الموظف السوري بات لا يتجاوز 25 دولار وهو أقل نسبة دخل على مستوى العالم على ما اعتقد

اليوم مدينة السويداء خرجت أولا ولن تكون الأخيرة، لأن الكثير من السوريين باتوا لا يستيطعون شراء الاحتياجات الأساسية وسط انعدام وشح بالاقتصاد، بعد ما سرقه رامي مخلوف الذي نعتقد أنه في سوريا لكنه لم يحاسب بعد وهو حر طليق، الاحتجاجات بشكل قطعي لن تتوقف وستتوسع وتنتشر ضمن عموم المحافظات السورية لأن هذه المطالب محقة

شاهدنا هؤلاء الشبان الذين قرورا الخروج وقول كلمتهم وشاهدنا أحد الفنانين المعروف بولاءه للنظام السوري وهو الذي سبق وأن قال “بأنه مستعد أن يكون جزمة برِجل بشار الأسد”، الآن يقول لدينا مطالب ويقول “يقولون لي بالتعليقات بأن لا أتحدث كي لا يشحطوك، ليش ليشحطوني شو عامل” واستشهد بكلمات لعمر بن الخطاب