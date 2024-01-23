مدير المرصد السوري: الضربات الجوية أدت إلى مقتل 2 من الميليشيات الإيرانية في استهداف شاحنة محملة بالسلاح، وتدمير مستودعا للأسلحة في محيط مدينة البوكمال كما خلفت دماراً كبيراً. الاستهداف جاء بعد الضربات المكثفة ليلة أمس على القواعد الأمريكية في سوريا من قبل المجموعات المدعومة من إيران، لذا الضربات يرجح بأنها أمريكية وليست إسرائيلية. الصراع مستمر سواء بين إيران- أمريكا، أو بين إيران- إسرائيل في شرق سوريا، السلاح بشكل مستمر يدخل الأراضي السورية من داخل الأراضي العراقية، وستسمر استهدافات المجموعات المدعومة من إيران على القواعد الأمريكية، حيث استهدفوها 99 مرة منذ العدوان على غزة، تلك الاستهدافات جعلت القواعد الأمريكية في حالة استنفار مستمر، كما تم نشر منظومات دفاع جوي بدءاً من قاعدة خراب الجير وصولاً إلى قاعدة حقل العمر والتنف عند المثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.