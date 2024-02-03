مدير المرصد السوري: الضربات الجوية الأمريكية طالت 27 موقعاً للمليشيات الإيرانية من البوكمال إلى الميادين ودير الزور على مساحة واسعة من الأراضي السورية.

قتل 18 من حراس المنشآت الإيرانية ولا يوجد خسائر بشرية بين المدنيين حتى اللحظة.

القرار بيد أمريكا فيما إذا كانت ستستمر بهجماتها أم لا، الرسائل الأمريكية وصلت لإيران بعد هذه الضربات دون رد ايراني، قبيل الهجمات أصدرت إيران أوامر لمجموعاتها بتعليق العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية في سورية.

جرى الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن من داخل العراق.

القوات الأمريكية داخل سوريا مستمرة بتعزيز قواعدها وحتى اللحظة لا يوجد معلومات حول انسحاب أمريكا من سورية.