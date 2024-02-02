مدير المرصد السوري: الضربات نفذتها طائرات يرجح أنها أمريكية تركزت على الميادين ومحيطها لأن الميادين تعتبر عاصمة الميليشيات الإيرانية وأمريكا تعلم أن قواعدها تُستهدف من تلك المنطقة.. الضربات أسفرت عن 6 قتلى في مزرعة الحيدرية قرب الميادين.. وهؤلاء هم من حراس أحد المواقع العسكرية التابعة لإيران في الحيدرية.. الاستهدافات طالت من مواقع الميليشيات الإيرانية في عين علي والشبلي ومزارع الحيدرية ومنطقة بين البوكمال والميادين.. المستشارون الإيرانيون انسحبوا إلى دمشق وبقي بعض عناصر “الحرس الثوري” الإيراني وتم تكليف “حزب الله” اللبناني ولواء فاطميون الأفغاني بإدارة العمليات