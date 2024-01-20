مدير المرصد السوري: الضربة الإسرائيلية في المزة بدمشق اليوم هي الأهم والأكبر بعد اغتيال رضى الموسوي.. الضربة استهدفت قيادات استخباراتية وهذا يدل على الاختراق الإسرائيلي للمجموعات الإيرانية والمراقبة عبر الجو والأرض لتحركات الميليشيات الإيرانية.. القتلى المؤكدين هم 10 بينهم 5 من الجنسية الإيرانية ولبناني وعراقي و3 من السوريين وهناك مفقودين آخرين كانوا جميعا في اجتماع وأحد السوريين مسؤول بمايعرف المقاومة السورية لتحرير الجولان التي أنشأها حزب الله قبل سنوات .. المنطقة المستهدفة يتواجد ضمنها منازل يرتادها إيرانيين وقيادات في الحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني.. وسائل إعلام قالت إن المستهدف هو مسؤول عن الاستخبارات والمخطط لعمليات استهداف القواعد الأمريكية وحيثيات اغتياله يدل على أنه لاعقل ولا مدبر لأن جميع استهداف القواعد الأمريكية لم ينتج عنها مقتل أي جندي أمريكي.. المعلومات تتعلق بجبهة الجولان المحتل لأنها الخاصرة الأضعف وهناك محاولات إيرانية للعمل على هذه الجبهة بعد منع روسيا النظام بالمشاركة بأي عملية. إسرائيل دمرت المبنى الذي يتألف من عدة طوابق بشكل كامل ولم تأخذ بعين الاعتبار وجود مدنيين أو عدمه.. وهي أرادت التخلص من الجميع.