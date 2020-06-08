مدير “المرصد السوري”: الطائرات الروسية تدخلت وحسمت الموقف لصالح قوات النظام في سهل الغاب.. وقد تمكنت من استعادة السيطرة على القريتين في بعد مقتل 22 مقاتلا من “غرفة عمليات وحرض المؤمنين” التي تعرف عن نفسها بأنها تضم فصائل جهادية وآخرين من تنظيم القاعدة.. ما لا يقل عن 19 عنصرا من قوات النظام قتلوا خلال الاشتباكات..

هل ينطلق عمل عسكري قريب؟

قوات النظام والفصائل وهيئة تحرير الشام جميعا أرسلوا تعزيزات عسكرية إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب.. طريق حلب-اللاذقية الذي من المفترض أن يتم افتتاحه تسيطر عليه القوات التركية والفصائل.. كما يسيطر الروس على بعض النقاط منه.. أما في الداخل من مناطق إدلب فكان هناك مظاهرات واحتجاجات نتيجة انهيار الليرة السورية

مدير "المرصد السوري": الطائرات الروسية تدخلت وحسمت الموقف لصالح قوات النظام في سهل الغاب مدير "المرصد السوري": الطائرات الروسية تدخلت وحسمت الموقف لصالح قوات النظام في سهل الغاب.. وقد تمكنت من استعادة السيطرة على القريتين في بعد مقتل 22 مقاتلا من "غرفة عمليات وحرض المؤمنين" التي تعرف عن نفسها بأنها تضم فصائل جهادية وآخرين من تنظيم القاعدة.. ما لا يقل عن 19 عنصرا من قوات النظام قتلوا خلال الاشتباكات..هل ينطلق عمل عسكري قريب؟ قوات النظام والفصائل وهيئة تحرير الشام جميعا أرسلوا تعزيزات عسكرية إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب.. طريق حلب-اللاذقية الذي من المفترض أن يتم افتتاحه تسيطر عليه القوات التركية والفصائل.. كما يسيطر الروس على بعض النقاط منه.. أما في الداخل من مناطق إدلب فكان هناك مظاهرات واحتجاجات نتيجة انهيار الليرة السورية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, June 8, 2020