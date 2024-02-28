مدير المرصد السوري: الغارات تحاكي عمليات الاغتيال التي جرت قرب الحدود السورية- اللبنانية ومنطقة كفرسوسة وقبلها منطقة المزة.. الضربات الإسرائيلية استهدفت موقعا لحزب الله قرب السيدة زينب وموقع آخر قرب ببيلا حجيرة تتخذها الميليشيات مواقع احتياطية لتمركزاتها.. وهناك قتلى ولايعلم ما إذا كانوا قيادات أو عناصر.. المنطقة يسيطر عليها حزب الله والميليشيات الإيرانية التي اشترت عقارات كثيرة في تلك المنطقة.. الدفاعات الجوية لم تتمكن من إفشال الضربات الإسرائيلية رغم انطلاقها بكثافة..