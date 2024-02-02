مدير المرصد السوري: الغارات مستمرة منذ أكثر من ساعة.. على الأقل تم تدمير 11 هدفا للميليشيات وهناك 6 قتلى والغارات مستمرة.. الاستهدافات طالت مناطق في الميادين قاعدة عين علي والحيدرية والحزام في البوكمال وداخل مدينة الميادين.. منذ يوم الاثنين لم تتوقف التحركات وإعادة التموضع.. يتواجد 20 ألف مقاتل في دير الزور وحدها وتعتبر الميادين عاصمتها وقاسم سليماني هو الذي قاد معركة السيطرة عليها.. هذه الغارات مختلفة عن الإسرائلية وهي تدميرية وليست استهداف شحنة أسلحة